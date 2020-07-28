США розпочали масове випробування вакцини від коронавірусу

У США почали одне з найбільш масових випробувань вакцини від коронавірусу, в той час, як Індія тестує потенційну вакцину від коронавірусу. У випробуванні братимуть участь близько 30 тис. добровольців.

Про це зазначається в повідомленні на сайті фармакологічної компанії Moderna.

Як зазначається, компанія приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273.

Як повідомляє відомство, це наймасштабніше у світі за охопленням клінічне випробування вакцини від коронавірусу. У ньому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

За даними компанії, уряд США виділив їй додаткові 472 мільйони доларів на розробку вакцини. Навесні, у квітні, Moderna вже отримала на ці цілі 483 мільйони.

Як повідомляли Українські Новини, Британія показала перші результати тестування вакцини від коронавірусу на людях.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу.