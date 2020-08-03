Дніпровський район лідирує: кількість нових випадків коронавірусу в Києві знизилася

В той час, як Київ із 1 серпня потрапив до "зеленої" зони за епідемічною ситуацією, кількість людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію (COVID-19), в столиці 2 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 102 людини до 8 554, померлих - на 1 до 135.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Ще у 102 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні в столиці 8 554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook .

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, Шевченківському - 18, Деснянському - 17.

Захворіли 4 дитини у віці від 3 до 17 років, 44 жінки і 54 чоловіки у віці від 18 до 73 років.

Серед хворих є також 6 медиків.

У лікарні госпіталізовано 14 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Кількість хворих на коронавірус в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

За минулу добу, 2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня.