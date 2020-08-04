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04 серпня 2020, вівторок, 09:56 12
Судова влада 2020-08-04T11:45:02+03:00
Українські Новини
Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту

Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту

Елизавета Драбкина
погрози, Захоплення заручників, захоплення банку
Терорист і заручниця. Фото: Антон Геращенко
Терорист і заручниця. Фото: Антон Геращенко

Сухраб Карімову, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в бізнес-центрі "Леонардо" у Києві, прокуратура повідомила про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва громадянина Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто загрозу вибуху, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)", - сказано в ньому.

На сьогодні вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Відповідне клопотання направлено на розгляд у Печерський районний суд столиці.

Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в погрозі вибуху і захоплення заручниці в БЦ" Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звуть Карімов Сухроб Рахманович, а народився він 25.03.1988 р.

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