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04 серпня 2020, вівторок, 07:00 8
Транспорт 2020-08-04T09:00:02+03:00
Українські Новини
Українці стали купувати більше нових авто: марка Renault знову найпопулярніша

Українці стали купувати більше нових авто: марка Renault знову найпопулярніша

Олексій Козаченко
Авто, автомобілі, Продажі автомобілів, купівля автомобіля
Нові автомобілі. Фото: zr.ru
Нові автомобілі. Фото: zr.ru

У липні 2020 року порівняно з липнем минулого року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 10% до 8,4 тис. одиниць в той час, як депутати Верховної Ради планують вивести легкові автомобілі з переліку підакцизних товарів. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Протягом минулого місяця українці придбали та зареєстрували 8,4 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином, порівняно з минулим роком, липневий попит на нові авто в Україні зріс на 10%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Renault; у липні було зареєстровано 1 440 автомобілів цієї марки, що на 20% більше, ніж у липні минулого року.

Другий показник у Toyota з реалізацією в липні 1 147 авто, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. На третьому місці - Skoda з 457 реєстрацій, що на 33% менше, ніж роком раніше. Hyundai зайняла четверту позицію з показником 442 авто (-6%).Замикає п'ятірку лідерів KIA – 429 авто, реалізація скоротилася на 28%.

В топ-10 брендів липневого ринку також увійшли Volkswagen з показником 361 автомобіль (+7%), Peugeot – 352 автомобіля (+113%), Suzuki – 351 автомобіль (+36%), Nissan – 332 автомобіля (-32%), Mazda – 279 автомобілів (+20%). Найбільш продаваним у липні став автомобіль Renault Sandero – 549 продажів.

Всього з початку поточного року на українському ринку було зареєстровано 45,5 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як раніше повідомляли Українські Новини, у червні продажі нових легкових авто скоротилися на 21%, а найпопулярнішою маркою був Fiat.

У травні старих легкових авто продали майже на 30% більше порівняно з 2019.

Крім того, в Україні удвічі збільшилася кількість електромобілів в 2019.

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