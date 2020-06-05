У травні вживаних легкових авто продали майже на 30% більше порівняно з 2019

Тоді як у травні 2020 року продажі легкових авто істотно впали минулого місяця продажі старих імпортованих легкових автомобілів збільшилися на 28% до 30,6 тис. одиниць порівняно з травнем 2019. Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Після відновлення повноцінної роботи сервісних центрів в Україні відновилися реєстрації уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. У травні понад 30,6 тис. таких автомобілів отримали українські реєстраційні номери... Вибираючи б/в-шну іномарку, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що в минулому місяці такі автомобілі охопили 64% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

"Водночас, частка дизельних авто становить 21%, автомобілів з ГБО – близько 10%, і 5% припало на електромобілі та гібриди", – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільш популярними моделями у травні були Volkswagen Passat – 1457 шт., Nissan Rogue – 1225 шт., Ford Focus – 1202 шт., Volkswagen Jetta – 1132 шт. і Renault Megane – 1062 шт.

Всього за п'ять місяців з початку року продажі старих імпортованих автомобілів становили 110,2 тис. одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зростає попит на електромобілі.

Під час карантину у квітні нові комерційні автомобілі купували майже в 2 рази менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.