Легкові автомобілі запропонували вивести з переліку підакцизних товарів

Верховній Раді 45 депутатів пропонують внести зміни до Податкового кодексу і виключити з його положень норми про віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, напівпричепів та причепів, транспортних засобів, мотоциклів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, у перелік підакцизних товарів і отримання за операціями з їх реалізації акцизного податку у той час, як депутати також пропонують відновити техогляд для певних категорій авто.

Про це йдеться в законопроєкті № 3704, зареєстрованому 19 червня, передають Українські Новини.

Також депутати пропонують звільнити до 31 грудня 2020 від сплати акцизного податку з операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортні засоби особистого користування: автобуси, легкові автомобілі, вантажні автомобілі загальною масою до 3,5 тонни і причепи до них у кількості не більш як одну одиницю на кожну товарну позицію (учасниками бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни).

При цьому ці податкові преференції не поширюються на транспортні засоби вироблені до 1 січня 1995 року (тобто відповідають стандарту Євро-2), їх вартість більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 (тобто більш як 944,6 тис. гривень станом на 2020 рік), а також якщо ці транспортні засоби не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом (агресором).

Крім того, депутати тимчасово, до 31 грудня 2020 року, пропонують звільнити від сплати акцизного податку з операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування, які були у використанні: легкові автомобілі, вантажні автомобілі загальною масою до 3,5 тонн і ввезені на митну територію України до 1 травня 2020 у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту і не були оформлені для вільного обігу, у кількості не більше ніж одної одиниці на кожну товарну позицію.

При цьому ці податкові преференції не поширюються на транспортні засоби, вироблені до 1 січня 1995 року (тобто відповідають стандарту Євро-2), а також якщо ці транспортні засоби не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом (агресором).

Крім цього, депутати пропонують внести зміни в Податковий кодекс щодо транспортного податку, доповнивши перелік об'єктів оподаткування мотоциклами, а також водними видами транспорту (зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України яхтами і судами, човнами і катерами моторними) і зменшити поріг середньоринкової вартості транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (станом на 2020 рік з 1773,3 тис. гривень до 944, 6 тис. гривень), а також віковий поріг транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування, з 5 до 8 років з року виготовлення.

Також депутати пропонують виключити з об'єктів оподаткування транспортним податком транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення, транспортні засоби, що входять до складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, підрозділів цивільного захисту населення, транспортні засоби об'єктів соціальної та спортивної сфер, а також водний транспорт комерційного призначення.

При цьому депутати пропонують встановити ставку оподаткування цим податком у розрахунку на календарний рік у 6 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду (станом на 2020 рік це 28,3 тис. гривень) замість діючої на сьогодні ставки у 25 тис. гривень, водночас, повна ставка буде сплачуватися за транспортні засоби року виготовлення не старше ніж 5 років, а щодо року виготовлення транспортних засобів від 8 до 5 років до повної ставки встановлюється понижуючий коефіцієнт 0,5.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року продали майже на 30% більше вживаних легкових автомобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, в 2019 році в Україні зафіксували збільшення кількості електромобілів на 56% порівняно з 2018 роком.