В Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів в 2019, - МВС

В 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком. Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

Так, повідомляється, що лише за півроку 2019 (станом на червень 2019) в Україні зареєстровано 25 тисяч електромобілів.

"З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з цим законодавством відтепер зупинка, стоянка або парковка звичайного авто на місцях для електрокарів тягне за собою штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

Як повідомляли Українські Новини, за паркування на місцях для електромобілів виписуватимуть штраф до 510 гривень.

Також попит на електромобілі в Україні злетів.

Крім того, попит на електромобілі в Україні майже обігнав попит на "євробляхи".