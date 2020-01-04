підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 січня 2020, субота, 08:01 14
Силові структури 2020-01-04T10:30:01+02:00
Українські Новини
В Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів в 2019, - МВС

В Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів в 2019, - МВС

Анна Рудык
Електромобілі, продажі електромобілів, МВС України
Електромобіль. Фото: vesti-ukr.com
Електромобіль. Фото: vesti-ukr.com

В 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком. Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

Так, повідомляється, що лише за півроку 2019 (станом на червень 2019) в Україні зареєстровано 25 тисяч електромобілів.

"З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з цим законодавством відтепер зупинка, стоянка або парковка звичайного авто на місцях для електрокарів тягне за собою штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

Як повідомляли Українські Новини, за паркування на місцях для електромобілів виписуватимуть штраф до 510 гривень.

Також попит на електромобілі в Україні злетів.

Крім того, попит на електромобілі в Україні майже обігнав попит на "євробляхи".

Більше новин про: Електромобілі продажі електромобілів МВС України

Новини
Стріляли між собою: у новорічну ніч бойовики спалили будинок 10:18
Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року" 09:52
Французький вертоліт для ДПСУ. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба отримала ще два французьких вертольота 09:44
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки 08:51
Новорічне диво: скільки немовлят народилося у Києві у святкову ніч 08:26
більше новин
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
Т.в.о. директора ДБР Венедиктова вирішила скласти повноваження депутата Ради 14:44
У Києві з початку року виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння, - Нацполіція 14:40
Пожежа поїзда під Миколаєвом. Фото: ДСНС
Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа 22:56
більше новин
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
Зеленський отримав 5 млн гривень від "Кварталу 95" 16:21 Документ
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
Пенсійний вік для українців підвищать: у "Слуги народу" зробили заяву 18:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok