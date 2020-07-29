ВВП, збільшення експорту і безробіття. Кабмін схвалив макропоказники на 2021-2023

Кабінет Міністрів схвалив макропоказники на 2021-2023 роки після того, як Кабмін минулого року схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022.

Відповідну постанову було прийнято 29 липня з доопрацюванням у триденний строк під час засідання уряду, передають Українські Новини.

У 2021 році прогнозується зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3%.

При цьому в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%, а в 2023 – 4,7% і 6% відповідно.

Дефіцит торгового балансу в наступному році прогнозується на рівні 10,4 млрд доларів, а в 2022 році - 13,6 млрд доларів.

Збільшення експорту очікується на 2,9% в наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

При цьому безробіття прогнозується по роках відповідно – 9,2%, 8,5% та 8%.

Під час виступу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що з січня наступного року мінімальну зарплату буде збільшено до 6 тис. гривень, а з другого півріччя 2021 – до 6,5 тис. гривень.

При цьому в міністерстві підрахували, що при середньорічному курсі 27 UAH/USD приріст реального ВВП порівняно з базовим сценарієм в 2021 році скоротиться на 0,5 п. п., при курсі 28 UAH/USD - на 0,2 п. п.

"При середньорічному курсі 28 UAH/USD приріст реального ВВП скоротиться на 0,2 п. п., при цьому обсяг імпорту товарів та послуг збільшиться в реальному вимірі на 0,24 в. п., тоді як експорт товарів і послуг скоротиться на 0,21 п. п., кінцеві витрати домогосподарства - на 0,02 п.п. і валове нагромадження основного капіталу на 0,03 п. п.", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови.

В рамках оцінки фіскальних ризиків для бюджету Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники.

Як повідомляли Українські Новини, у березні поточного року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік.

Зниження ВВП в поточному році прогнозується на рівні 4,8%.

Інфляція очікується на рівні 11,6%.