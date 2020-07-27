В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, тоді як за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 807 до 65 656

Про це сказно у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу...Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб", — сказано в ньому.

Станом на 1 липня цей показник становив 58 випадків на 100 тис. населення, а 7 липня - 62,4 випадку на 100 тис.

"Главі держави повідомили, що в країні зафіксовано окремі спалахи. Зокрема, в НТУУ "КПІ" виявлено 152 випадки зараження. Через спалаху у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію", — сказано в повідомленні.

Через епідемічну ситуацію основні християнські конфесії відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі.

Міністерство внутрішніх справ відзвітувало, що за порушення карантинних норм було закрито 37 нічних клубів.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку КПІ в Києві стався спалах коронавірусу.

Також за станом на 27 липня 8 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.