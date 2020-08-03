НАБУ готує звернення до суду про арешт майна глави Окружного адміністративного суду Києва Вовка

Національне антикорупційне бюро готує клопотання до суду про арешт майна глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів цього суду, в той час, як Вовк заявляє, що записи НАБУ фальсифіковані та порушені всі норми КПК, також наголошує, що перед місцевими виборами на суддів чиниться незаконний тиск.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"НАБУ готує ряд клопотань щодо арешту майна у цій справі", - сказав він.

Мова йде про майно 7 суддів Окружного адмінсуду. Ратайства будуть внесені до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям. х підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Раніше в НАБУ повідомили, що планують викликати главу Окружного адмінсуду Києва Вовка, 6 суддів та 2 членів ВККС на допити.