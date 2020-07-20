Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами

Адвокати голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів, яким в п'ятницю нібито вручили підозри, Андрій Заєць та Юрій Глотов заявили про те, що останні події навколо суду не мають стосунку до боротьби з корупцією. Мова, на думку захисників, йде про незаконний тиск на суд з боку НАБУ.

Про це вони сказали на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин".

На думку захисту, це може бути пов'язано з майбутніми місцевими виборами, а також бажанням втрутитися в розгляд певних справ.

"Чому вони це зараз роблять? Нам залишається тільки здогадуватися. Можливо, це пов'язано з місцевими виборами, які відбудуться найближчим часом, а, можливо, зі справами, які розглядаються в суді", - сказав адвокат Заєць.

За його словами, нічого нового в прозвучавших звинуваченнях немає.

"В тому, що відбувається зараз, немає нічого нового. Те ж саме звинувачення і ті ж плівки, які фігурували ще півтора року тому. Це вчора визнав і екс-генпрокурор Юрій Луценко. Тобто ми маємо справу з тими ж звинуваченнями, які НАБУ не змогло довести в минулому році. Тоді справа розсипалася і не пішла в суд, хоча для нас це було принципово. Ми однозначно отримали б виправдувальний вирок, що мало б негативні наслідки для всіх тих органів, які вели розслідування цієї справи", - сказав Заєць.

Він повідомив, що в п'ятницю в ході обшуку були незаконно вилучені оригінали судових справ, які ще не розглянуті.

"Хоча це заборонено", - нагадав юрист.

Він також заявив, що немає ніяких доказів автентичності записів розмов суддів, які були представлені громадськості.

"У призначенні експертиз цих плівок захисту відмовлено. І судами і прокурорами відмовлено у задоволенні низки клопотань. У той же час звучать звинувачення з метою залякування суддів", - наголосив Заєць.

У свою чергу, адвокат Юрій Глотов заявив, що голосно розпіарена процесуальна дія НАБУ - вручення підозр суддям – взагалі не відбулася, оскільки підозри були передані працівнику апарату, а не суддям, як того вимагає закон.

Також він вважає, що звернення ряду активістів до президента Володимира Зеленського з проханням негайно ліквідувати Окружний адмінсуд Києва має ту ж мету – чинити тиск на суд.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку і ще 6-ти суддям.

Вовк заявляє, що йому не було вручено підозру, і вважає обшук в суді спробою тиску на нього і сам суд.