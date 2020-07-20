підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 липня 2020, понеділок, 16:22 587
Судова влада 2020-07-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами

Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами

Алина Заика
НАБУ, Окружний адміністративний суд Києва, Вовк Павло

Адвокати голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів, яким в п'ятницю нібито вручили підозри, Андрій Заєць та Юрій Глотов заявили про те, що останні події навколо суду не мають стосунку до боротьби з корупцією. Мова, на думку захисників, йде про незаконний тиск на суд з боку НАБУ.

Про це вони сказали на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин".

На думку захисту, це може бути пов'язано з майбутніми місцевими виборами, а також бажанням втрутитися в розгляд певних справ.

"Чому вони це зараз роблять? Нам залишається тільки здогадуватися. Можливо, це пов'язано з місцевими виборами, які відбудуться найближчим часом, а, можливо, зі справами, які розглядаються в суді", - сказав адвокат Заєць.

За його словами, нічого нового в прозвучавших звинуваченнях немає.

"В тому, що відбувається зараз, немає нічого нового. Те ж саме звинувачення і ті ж плівки, які фігурували ще півтора року тому. Це вчора визнав і екс-генпрокурор Юрій Луценко. Тобто ми маємо справу з тими ж звинуваченнями, які НАБУ не змогло довести в минулому році. Тоді справа розсипалася і не пішла в суд, хоча для нас це було принципово. Ми однозначно отримали б виправдувальний вирок, що мало б негативні наслідки для всіх тих органів, які вели розслідування цієї справи", - сказав Заєць.

Він повідомив, що в п'ятницю в ході обшуку були незаконно вилучені оригінали судових справ, які ще не розглянуті.

"Хоча це заборонено", - нагадав юрист.

Він також заявив, що немає ніяких доказів автентичності записів розмов суддів, які були представлені громадськості.

"У призначенні експертиз цих плівок захисту відмовлено. І судами і прокурорами відмовлено у задоволенні низки клопотань. У той же час звучать звинувачення з метою залякування суддів", - наголосив Заєць.

У свою чергу, адвокат Юрій Глотов заявив, що голосно розпіарена процесуальна дія НАБУ - вручення підозр суддям – взагалі не відбулася, оскільки підозри були передані працівнику апарату, а не суддям, як того вимагає закон.

Також він вважає, що звернення ряду активістів до президента Володимира Зеленського з проханням негайно ліквідувати Окружний адмінсуд Києва має ту ж мету – чинити тиск на суд.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку і ще 6-ти суддям.

Вовк заявляє, що йому не було вручено підозру, і вважає обшук в суді спробою тиску на нього і сам суд.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: НАБУ Окружний адміністративний суд Києва Вовк Павло

У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину
Новини
"Тедіс-Україна" хочуть зробити напівдержавним монополістом, - Лямець 18:25
Долар злетів до 27,6. Офіційний курс валют на вівторок 18:00
STEM is FEM познайомить школярок з машинобудуванням 17:54
Олександр Ярославський
ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин" 17:48
Для мене важливо довести суспільству, що податківці більше не втручаються у бізнес, - Солодченко 17:29
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Приватизація обленерго з введеними RAB-тарифами буде великою перемогою для всієї України, - заступник голови Фонду Держмайна Єлейко 15:01
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків 17:42
"Слузі народу" Третьяковій не вистачає 35 тисяч гривень зарплати 23:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
більше новин
НАБУ і САП прийшли з обшуками в офіси "Укравтодору" у Києві та Львові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok