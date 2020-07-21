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21 липня 2020, вівторок, 11:01 15
Судова влада 2020-07-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
Іноземні агенти через НАБУ хочуть захопити судову владу в Україні, – суддя Вовк

Іноземні агенти через НАБУ хочуть захопити судову владу в Україні, – суддя Вовк

Елизавета Кесельман
НАБУ, САП, Окружний адміністративний суд Києва, Павло Вовк, Судова влада
Павло Вовк. Фото: facebook/Павло Вовк
Павло Вовк. Фото: facebook/Павло Вовк

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк вважає, що ситуація, яка склалася навколо судової системи, є планом з боку іноземних агентів НАБУ і їх пособників, в якому Україні уготована "не сама почесна роль". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Група іноземних агентів та їх пособників на замовлення іноземних держав намагаються захопити судову гілку влади і через неї контролювати Президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовується такі інституції як НАБУ. Ситуація з ОАСК – частина цієї схеми, реалізацію якої не можна допустити", – йдеться в заяві.

На його думку, необхідно правовими методами домагатися кримінально-правової оцінки рішенням прокурора, "підписала абсурд", слідчого судді, який санкціонував обшук "за тим же старим фактами через рік", суддів, які повторно легалізували матеріали, і діям "орлів" головного корупціонера країни."

"Ми відстоїмо справедливість і незалежність судової системи, принаймні, я буду за це боротися", – резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ та САП за підозрою у створенні злочинної організації та захопленні влади затримали колишнього голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще 6 суддів.

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