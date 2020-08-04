Ціна на кавуни впала: скільки коштує ягода на ринку

Тоді ціни на тепличні томати зросли, кавуни подешевшали. З 24 по 31 липня ціни на кавун знизилися на 10% до 5 гривень/кг, — аналітична платформа East-Fruit.

Середні ціни на кавун знизилися на 10% до близько 5,03 гривні/кг (0,18 долара) з 24 по 31 липня. Про це сказано в повідомленні аналітичної платформи East-Fruit, передають Українські Новини.

"Максимальне зниження цін на кавуни за підсумками звітно періоду було зафіксовано в Таджикистані й Молдові, менш істотно дані баштанні втратили в ціні в Україні та Російській Федерації", — сказано в ньому.

Так, станом на 24 липня середня вартість кавунів в Україні становила 0,2 долара (близько 5,59 гривні) за 1 кг, станом на 31 липня — 0,18 долара. Зазначається, що в більшості аналізованих країн на ринку кавунів встановилися негативні цінові тенденції, оскільки інших варіантів активізації торгівлі збільшуються обсягами продукції продавці не бачили.

Водночас ціни на дині в країнах регіону моніторингу East-Fruit практично не зазнали змін за останній тиждень. В Україні ціни на диню збереглися на рівні 24 липня — 0,29 долара, або близько 8,1 гривні/кг. Аналітична платформа East-Fruit займається аналізом плодоовочевих ринків Центральної Азії, Кавказу та Східної Європи.

Як раніше повідомляли Українські Новини, сезон динь уцьому році почався на два тижні пізніше.

Також, ціни на смородину наприкінці сезону 2020 року були вдвічі вищими, ніж торік.