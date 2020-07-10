В Україні сезон динь розпочався на два тижні пізніше: які ціни

Тоді як ціни на черешню впали вдвічі до 25-40 гривень за кілограм, за інформацією аналітиків проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти", в Україні у продаж надійшли перші в цьому сезоні партії динь. За інформацією виробників, сезон цих баштанних у цьому році розпочався майже на 2 тижні пізніше, ніж рік тому, через несприятливі погодні умови. Також фермери повідомляють, що дощ і град навесні завдали істотної шкоди врожаю динь, а підвищена вологість може негативно позначитися на якості цих баштанних.

Як пише EastFruit, згідно з даними щоденного моніторингу проекту, ціна на дині на сьогодні озвучується в середньому на 26% вище, ніж на початку сезону минулого року. Так, зараз українські баштанники південних областей пропонують до продажу перші партії динь за ціною 25-35 грн/кг ($0,93—1,30/кг).

Як зазначають оператори ринку, наразі обсяги пропозиції динь від українських господарств невеликі. При цьому попит на продукцію оцінюється як досить високий. Масово почати реалізацію динь українські виробники планують не раніше середини липня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знову зросли ціни на полуницю. Ціни на черешню і абрикоси продовжують триматися, тоді як малина і ожина - стали знижуватися.

По Україні в середині квітня вдарили сильні заморозки, які вплинули на урожай черешні, абрикоса і персика в південних і центральних регіонах України.