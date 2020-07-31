Ціни на тепличні помідори "злетіли" на 30% за тиждень

Тепличні томати почали дорожчати в Україні з початку тижня. У середньому виробники пропонують томат за ціною на 30% дорожче, ніж перед минулими вихідними. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що основною причиною підвищувальної цінової динаміки в цьому сегменті, стало скорочення пропозиції томатів на ринку. Оскільки ще не всі тепличні комбінати приступили до вибірках нового обороту цієї продукції.

"На сьогодні виробники пропонують тепличний томат вже за ціною 26-30 грн/кг ($0,94-1,08/кг), що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що настільки істотно підвищити ціни на томат представником тепличних комбінатів вдалося в умовах дефіциту цієї продукції. За словами виробників, пропозиція тепличного томата на поточному тижні різко скоротилося. Таким чином, обсяг поставок томата на український ринок зараз вкрай обмежений, у той час як попит місцевих оптових компаній і роздрібних мереж досить високий, що дозволяє виробникам підвищувати ціни на свою продукцію.

На сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні в середньому в 2 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, картоплю продають дешевше, ніж у минулому році.

Також овочі борщового набору різко подешевшали.