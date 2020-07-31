підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 05:50 9
Економіка 2020-07-31T06:45:02+03:00
Українські Новини
Ціни на тепличні помідори "злетіли" на 30% за тиждень

Ціни на тепличні помідори "злетіли" на 30% за тиждень

Анна Рудык
ціни на овочі, Помідори, ціни на помідори
Помідори
Помідори

Тепличні томати почали дорожчати в Україні з початку тижня. У середньому виробники пропонують томат за ціною на 30% дорожче, ніж перед минулими вихідними. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що основною причиною підвищувальної цінової динаміки в цьому сегменті, стало скорочення пропозиції томатів на ринку. Оскільки ще не всі тепличні комбінати приступили до вибірках нового обороту цієї продукції.

"На сьогодні виробники пропонують тепличний томат вже за ціною 26-30 грн/кг ($0,94-1,08/кг), що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що настільки істотно підвищити ціни на томат представником тепличних комбінатів вдалося в умовах дефіциту цієї продукції. За словами виробників, пропозиція тепличного томата на поточному тижні різко скоротилося. Таким чином, обсяг поставок томата на український ринок зараз вкрай обмежений, у той час як попит місцевих оптових компаній і роздрібних мереж досить високий, що дозволяє виробникам підвищувати ціни на свою продукцію.

На сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні в середньому в 2 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, картоплю продають дешевше, ніж у минулому році.

Також овочі борщового набору різко подешевшали.

Більше новин про: ціни на овочі Помідори ціни на помідори

Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ
У МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України
Новини
Із зарплати Кулеби в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету 07:40 Документ
Міністр фінансів Марченко та його заступники заробили за червень по 47,2 тис. гривень 07:20 Документ
Глава "Укроборонпрому" роздумує про можливість залишити посаду 06:30
Ціни на тепличні помідори "злетіли" на 30% за тиждень 05:50
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати 05:45
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня 13:30
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok