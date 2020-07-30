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30 липня 2020, четвер, 14:01 9
Економіка 2020-07-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Сезон смородини закінчується, а ціни на ягоду вдвічі вищі від минулорічних

Сезон смородини закінчується, а ціни на ягоду вдвічі вищі від минулорічних

Александр Савич
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Смородина. Фото: divosad.com.ua
Смородина. Фото: divosad.com.ua

Сезон чорної смородини, одних з найбільш корисних ягід для підвищення імунітету, в Україні добігає кінця, проте ціни не падають, а утрималися на вищій позначці, ніж минулого року. Про це повідомляє спеціалізований портал East-fruit.

Залишилися обсяги фермери продають приблизно вдвічі дорожче, ніж минулого року. Пов'язано це з тим, що в нинішньому сезоні врожайність чорної смородини була не найвищою – свою роль зіграли досить прохолодний початок літа і рясні дощі у західних регіонах країни.

При цьому, якщо порівнювати з цінами безпосередньо цього року, то до кінця сезону продажів чорна смородина істотно подешевшала.

"Наразі останні партії чорної смородини виробники пропонують за цінами 40-60 грн/кг ($1,44-2,17/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. Знижувати відпускні ціни на останні в цьому сезоні партії чорної смородини садівників змушували якісні характеристики цієї продукції", – повідомляють експерти.

Крім цього, фактором, що знижує ціни на чорну смородину, стали переробні підприємства, які є основними закупівельниками ягоди.

Раніше Українські Новини писали про те, скільки коштують ягоди і фрукти на оптових ринках України і як змінюються ціни протягом літнього сезону.

Економісти також прогнозували високі ціни на ягоди та фрукти.

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