НБУ знову почав скуповувати валюту

В той час, як Нацбанк підвищив курс гривні, Національний банк в період з 27 по 31 липня купив на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. НБУ купив 38 млн доларів за єдиним курсом. З початку року за єдиним курсом куплено 3 536,4 млн доларів, а продано - 2 287,7 млн доларів. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів. Всього з початку року куплено 4 014,9 млн доларів, а продано - 3 291,8 млн доларів. В 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн, продав - 1 801,82 млн доларів. У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів. Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH\/USD після двотижневого зростання. Тим часом, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH\/USD.