НБУ знову почав скуповувати валюту

В той час, як Нацбанк підвищив курс гривні, Національний банк в період з 27 по 31 липня купив на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 38 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 536,4 млн доларів, а продано - 2 287,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 014,9 млн доларів, а продано - 3 291,8 млн доларів.

В 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн, продав - 1 801,82 млн доларів.

У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Тим часом, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.