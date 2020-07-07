У МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону

Для осіб, які перетнули державний кордон України, дострокове припинення самоізоляції можливе в разі негативного результату ПЛР на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.

"Дострокове припинення самоізоляції можливо для осіб з негативним результатом ПЛР на COVID-19, які перетнули державний кордон або пункти в'їзду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14 днів. Якщо ви перебуваєте на самоізоляції, але не перетинали кордон протягом останніх 14 днів, достроково припинити самоізоляцію через такий алгоритм неможливо", - сказано в ньому.

Де можна зробити аналіз для припинення самоізоляції

Є визанчений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров'я України. Лабораторії, яких немає в списку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через застосунок "Дій вдома".

Перелік лабораторій, де можна зробити таке дослідження, дивіться тут.

Як правильно повідомити лабораторії про намір припинити самоізоляцію

В лабораторії, яка віднесена до переліку, заповніть інформовану згоду на обробку даних. У формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він стався протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України. Щоб уникнути небажаних наслідків у формі варто вказати номер телефону, який був використаний для установки програми "Дій вдома".

Якщо результат виявився негативним, що робити далі

Будь-які повідомлення про негативний результат надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, телефоном тощо до розгляду не приймаються. Результат негативного дослідження має бути введений лабораторією в електронну систему Центру громадського здоров'я України.

"Дані, внесено лабораторіями в електронну систему Центру, автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома". Про дозвіл на припинення самоізоляції особу буде повідомлено відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, українським туристам відкрито в'їзд в 23 країни. Крім того, МОЗ поділило країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони.