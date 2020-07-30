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30 липня 2020, четвер, 16:53 9
Події 2020-07-30T18:00:02+03:00
Українські Новини
Патрульні потрапили в ДТП в Одесі: є постраждалі

Патрульні потрапили в ДТП в Одесі: є постраждалі

Надежда Комендантова
ДТП, ДТП з поліцейськими, ДТП в Одесі
ДТП в Одесі.
ДТП в Одесі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Одесі постраждали 2 поліцейських після того, як у Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп. 

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні близько 6 години ранку поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства... Службовий автомобіль прямував на виклик з включеними проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка і Гагаріна сталося зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських. Внаслідок чого водій автомобіля Renault Trafic та поліцейські, які перебували в автомобілі Toyota Prius, зазнали тілесних ушкоджень", - йдеться в ньому.

За словами очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі.

Поліцейські їхали на виклик.Поліцейські їхали на виклик.

У повідомленні наголошується, що на відпрацювання дзвінка про спробу самогубства відразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій врятував жінку.

Пресслужба патрульної поліції в Одеській області повідомила Українським Новинам, що постраждалих було двоє поліцейських.

"2 патрульних (постраждали)", - повідомила пресслужба.

Пресслужба також підкреслила, що поки не володіє інформацією про стан здоров'я постраждалих.

Як повідомляли Українські Ноівини, 11 січня під Києвом у місті Бориспіль сталася смертельна ДТП. Поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка, який від зазнаних травм помер на місці.

Раніше у Львівській області слідчий Нацполіції влаштував смертельну ДТП. Йому оголошено про підозру.

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