У Дніпрі зіткнулися дві навантажені фури: дорога і тротуар засипані насінням

У Дніпрі в ніч на четвер, 30 липня, на перетині проспектів Сергія Нигояна та Івана Мазепи зіткнулися дві фури, завантажені соняшниковим насінням. Нагадаємо, 2 липня на цьому ж місці перекинулася фура з пивом.

Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, автомобілі їхали один за одним, коли у одного з великовантажних відмовили гальма. За інерцією він покотився і в'їхав в фуру попереду. Причіп першої фури перекинувся на бік, друга вантажівка отримала серйозні пошкодження — у неї перекинулася і кабіна.

Дорога в Дніпрі засипана насінням. Фото: Інформатор

З обох автомобілів на проїжджу частину і тротуар біля станції метро "Метробудівників" висипалися гори насіння. Їх прибирали лопатами.

Вранці рух по смузі у бік лікарні № 3 по проспекту Нигояна було ускладнено — водії об'їжджали місце ДТП по зустрічній смузі.