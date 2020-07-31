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31 липня 2020, пʼятниця, 09:10 7
Події 2020-07-31T10:07:25+03:00
Українські Новини
В анексованому Криму мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули 8 осіб

В анексованому Криму мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули 8 осіб

Ирина Николенко
ДТП, Анексований Крим, смертельна ДТП
ДТП у Криму. Фото: Mash
ДТП у Криму. Фото: Mash

У той час, як Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за скоєння у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років, 31 липня вранці в анексованому Криму мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 8 осіб.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на так зване "МВС Криму".

На трасі поблизу міста Білогірськ близько 6:40 ранку мікроавтобус врізався у вантажівку. В результаті зіткнення загинули 8 людей, ще 8 отримали поранення. Постраждалих доставили в лікарню.

Білогірському районі на автодорозі Таврида, в районі села Русаківка водій автомобіля Mercedes Sprinter, попередньо, заснув за кермом, зіткнувся з вантажівкою, яка їхала попереду. В результаті ДТП загинули вісім осіб", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, один з водіїв мікроавтобуса заснув під час водіння.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Дніпропетровській області перекинувся автобус, внаслідок чого постраждали 15 осіб, а водій транспортного засобу втік з місця події.

Масштабна ДТП сталася в Одеській області в Ізмаїльському районі, внаслідок чого загинули 6 людей і ще трьох госпіталізували в лікарню.

Крім того, в цьому році за перші шість місяців в Україні відбулося на 14,3% більше дорожньо-транспортних пригод, ніж у 2019 році. Всього сталося 57 929 ДТП, з них 1209 зі смертельним результатом.

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