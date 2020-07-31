В анексованому Криму мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули 8 осіб

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на так зване "МВС Криму".

На трасі поблизу міста Білогірськ близько 6:40 ранку мікроавтобус врізався у вантажівку. В результаті зіткнення загинули 8 людей, ще 8 отримали поранення. Постраждалих доставили в лікарню.

"У Білогірському районі на автодорозі Таврида, в районі села Русаківка водій автомобіля Mercedes Sprinter, попередньо, заснув за кермом, зіткнувся з вантажівкою, яка їхала попереду. В результаті ДТП загинули вісім осіб", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, один з водіїв мікроавтобуса заснув під час водіння.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Дніпропетровській області перекинувся автобус, внаслідок чого постраждали 15 осіб, а водій транспортного засобу втік з місця події.

Масштабна ДТП сталася в Одеській області в Ізмаїльському районі, внаслідок чого загинули 6 людей і ще трьох госпіталізували в лікарню.

Крім того, в цьому році за перші шість місяців в Україні відбулося на 14,3% більше дорожньо-транспортних пригод, ніж у 2019 році. Всього сталося 57 929 ДТП, з них 1209 зі смертельним результатом.