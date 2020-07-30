"Швидка" збила жінку під Харковом на смерть

Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. В результаті ДТП 43-річна громадянка загинула. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області Трагедія сталася в селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня. За кермом швидкої перебував 60-річний водій. Авто рухалося з увімкненими проблисковими маячками. Жінка в цей час перетинала проїзну частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу. Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. "Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий і долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", — повідомили у відділі комунікації. Нагадаємо, в Одесі "швидка"врізалася в дерево. Раніше 3 члени екіпажу "швидкої допомоги" були госпіталізовано через ДТП у Львові.