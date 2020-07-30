"Швидка" збила жінку під Харковом на смерть

Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. В результаті ДТП 43-річна громадянка загинула.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Трагедія сталася в селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня.

За кермом швидкої перебував 60-річний водій. Авто рухалося з увімкненими проблисковими маячками. Жінка в цей час перетинала проїзну частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу.

Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий і долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", — повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, в Одесі "швидка"врізалася в дерево.

Раніше 3 члени екіпажу "швидкої допомоги" були госпіталізовано через ДТП у Львові.