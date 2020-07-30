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30 липня 2020, четвер, 11:51 7
Події 2020-07-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
"Швидка" збила жінку під Харковом на смерть

"Швидка" збила жінку під Харковом на смерть

Надежда Комендантова
ДТП, Смертельне ДТП, Харківська область, ДТП зі швидкою
Смертельне ДТП під Харковом.
Смертельне ДТП під Харковом.

Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. В результаті ДТП 43-річна громадянка загинула.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Трагедія сталася в селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня.

За кермом швидкої перебував 60-річний водій. Авто рухалося з увімкненими проблисковими маячками. Жінка в цей час перетинала проїзну частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу.

Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий і долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", — повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, в Одесі "швидка"врізалася в дерево.

Раніше 3 члени екіпажу "швидкої допомоги" були госпіталізовано через ДТП у Львові.

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