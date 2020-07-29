У мерії Києва розповіли, як школярі підуть на навчання з 1 вересня

В той час, як у МОЗ розповіли, що допускати школярів до навчання будуть тільки після вимірювання температури, у Києві розробили кілька сценаріїв початку навчального року, виділивши 4 млрд гривень на підготовку шкіл.

Про це повідомив мер Віталій Кличко під час брифінгу.

"Місто виробив кілька сценаріїв відновлення навчального процесу. Педагогічні колективи активно готуються до навчального року, і ми будемо готові до різних сценаріїв, виходячи з епідеміологічної ситуації в країні... Ми зробимо все, щоб 1 вересня діти сіли за парти", - розповів Кличко.

За його словами, місто виділило 4 млрд гривень на підготовку шкіл до навчального року.

Крім того, у міській адміністрації є план дій, якщо навчальний рік почнеться, а адаптивний карантин ще не закінчиться. Є кілька сценаріїв того, як буде діяти департамент освіти Києва.

Як повідомляли Українські Новини, в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що розглядається варіант змішаної форми навчання для школярів з 1 вересня.

Крім того, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не готова технічно до дистанційного навчання, оскільки для цього по всій країні має бути 3G і 4G.