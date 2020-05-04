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04 травня 2020, понеділок, 20:51 16
Політика 2020-05-04T21:30:04+03:00
Українські Новини
Навчальний рік у школах завершиться дистанційно, - МОН

Навчальний рік у школах завершиться дистанційно, - МОН

Влада Билоус
МОН, Карантин, Коронавірус, навчання у школах, Дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки повідомляє, що навчальний рік в школах завершиться дистанційно.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно", - сказано в ньому.

Через продовження Кабміном карантину заняття будуть проводитися дистанційно.

Заняття триватимуть до 31 травня, до 1 липня має бути завершено навчальний рік. Також до 15 червня школи завершують оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень і табелів знань. Протягом червня школи на педагогічних нарадах розглянуть питання про переведення учнів у наступний клас.

Випускники 11 класів отримають документ про отримання освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому навчальному закладі, школи повинні будуть надіслати копії документів учням по електронній пошті, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.

У цьому році державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів скасовано.

Для запобігання поширення коронавірусу Міносвіти рекомендує в цьому році утриматися від проведення масових заходів, зокрема останніх дзвоників та випускних вечорів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міносвіти розповіли про найпопулярніших уроках в школі онлайн.

Також в Міносвіти роз'яснили абітурієнтам процедуру подачі документів у Виші.

ООН зазначає, що пандемія знизить ефективність системи освіти в усьому світі.

 

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