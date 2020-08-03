Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в начале недели

В то время, как аналитики дали прогноз курса доллара до конца года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля - 1-2 августа, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,3989 1 доллар США 27,6798 1 швейцарский франк 30,4458 10 иен 2,6376 10 российских рублей 3,7387 1 евро 32,7812



Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время. Если Национальный банк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.



Кроме того, после стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает.

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.