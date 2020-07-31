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31 липня 2020, пʼятниця, 19:52 10
Суспільство 2020-07-31T20:45:01+03:00
Українські Новини
Розподіляти регіони за зонами залежно від епідситуації будуть щоп'ятниці, - Степанов

Розподіляти регіони за зонами залежно від епідситуації будуть щоп'ятниці, - Степанов

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, зони карантину
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації буде засідати щоп'ятниці для розподілу регіонів до відповідних зон за епідемічною ситуацією після того, як 31 липня Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кожну п'ятницю ми будемо проводити планову Комісію ТЕБ та НС, де будемо аналізувати відповідні показники", - сказав Степанов.

Метою комісії є визначення регіонів до однієї з епідемічних зон.

Зі слів Степанова, перехід області зі стабільної зони в зону з великим ризиком здійснюється, коли в цій галузі показники перевищують норму 5 днів поспіль.

Для повернення області до більш стабільної зони необхідно продемонструвати нормалізацію епідемічної ситуації протягом 3 днів

Карантинні зони в Україні. Карта: МОЗКарантинні зони в Україні. Інтерктивна карта (натисніть на зображення для відкриття) 

Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня. 

 

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