підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 17:51 7
Силові структури 2020-07-31T18:30:01+03:00
Українські Новини
Призов в армію в Києві виконано на 100%

Призов в армію в Києві виконано на 100%

Елизавета Драбкина
Армія, Призов в армію, військкомат
Призов. Фото: Українське фото
Призов. Фото: Українське фото

За результатами весняної призовної кампанії, яку Кабмін переніс з квітня-червня на травень-липень, 603 людини призвано до армії в Києві, де абітурієнтів незаконно утримували в пункті збору військкомату.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Спільно з Київським міським військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами Київ виконав на 100% весняну призовну кампанію 2020 го року. 600 хлопців вже виконують свій військовий обов'язок і тільки 3 - відмовилися. Загалом весняний військовий призов пройшов успішно і ми вже почали співпрацю в рамках наступного, осіннього, призову", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він повідомив, що рішенням Київської міської призовної комісії 88 призовників отримали відстрочку від призову на строкову військову службу для вступу до навчальних установ.

Загалом не з'явилися на відправлення до війська без поважних причин 109 призовників.

Як повідомляли Українськi Новини, під час весняного призову повістку отримували громадяни у віці від 20 років, з 18 до 20 років службу можна проходити за бажанням.

Тим часом, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.

Більше новин про: Армія Призов в армію військкомат

Заступника голови НБУ Холода звільнили
З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності
Новини
Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою 18:32 Карта
Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців" 18:04
Призов в армію в Києві виконано на 100% 17:51
Офіс президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР 17:19
Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділок 16:48
більше новин
Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро" 14:48
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин 12:53
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
більше новин
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok