Призов в армію в Києві виконано на 100%

За результатами весняної призовної кампанії, яку Кабмін переніс з квітня-червня на травень-липень, 603 людини призвано до армії в Києві, де абітурієнтів незаконно утримували в пункті збору військкомату.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Спільно з Київським міським військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами Київ виконав на 100% весняну призовну кампанію 2020 го року. 600 хлопців вже виконують свій військовий обов'язок і тільки 3 - відмовилися. Загалом весняний військовий призов пройшов успішно і ми вже почали співпрацю в рамках наступного, осіннього, призову", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він повідомив, що рішенням Київської міської призовної комісії 88 призовників отримали відстрочку від призову на строкову військову службу для вступу до навчальних установ.

Загалом не з'явилися на відправлення до війська без поважних причин 109 призовників.

Як повідомляли Українськi Новини, під час весняного призову повістку отримували громадяни у віці від 20 років, з 18 до 20 років службу можна проходити за бажанням.

Тим часом, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.