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15 квітня 2020, середа, 14:45 7
Суспільство 2020-04-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні через карантин призов на строкову службу перенесли на літо, — Кабмін

В Україні через карантин призов на строкову службу перенесли на літо, — Кабмін

Кира Молчанова
ВСУ, Армія, Призов в армію, Строкова служба
Армія збройні сили форма Фото: НикОГА
Армія збройні сили форма Фото: НикОГА

Кабінет Міністрів переніс термін проведення чергового весняного призову до 2020 року на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Раніше була встановлена загальна чисельність призовників у кількості 16 460 осіб, з яких в Збройні сили направлять 9 000 осіб, у Національну гвардію - 5 460 людини, у Державну прикордонну службу - 1 300 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб.

У Києві планується призвати на строкову військову службу 600 чоловік.

Максимальна кількість призовників (1 520) планується набрати в Дніпропетровській області, а мінімальне (290) - у Луганській.

Видатки на призовну кампанію становитимуть 70,7 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Раніше Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 чоловік.

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