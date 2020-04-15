В Україні через карантин призов на строкову службу перенесли на літо, — Кабмін

Кабінет Міністрів переніс термін проведення чергового весняного призову до 2020 року на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Раніше була встановлена загальна чисельність призовників у кількості 16 460 осіб, з яких в Збройні сили направлять 9 000 осіб, у Національну гвардію - 5 460 людини, у Державну прикордонну службу - 1 300 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб.

У Києві планується призвати на строкову військову службу 600 чоловік.

Максимальна кількість призовників (1 520) планується набрати в Дніпропетровській області, а мінімальне (290) - у Луганській.

Видатки на призовну кампанію становитимуть 70,7 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Раніше Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 чоловік.