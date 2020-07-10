У Києві абітурієнтів незаконно утримують в пункті збору військкомату

За словами батьків, їм у військкоматі нічого не пояснили. Фото: Країна

За словами батьків, їм у військкоматі нічого не пояснили. Фото: Країна

В той час, як Міністерство освіти та науки просить відстрочити весняний призов для вступників у вищі навчальні заклади, У п'ятницю, 9 липня, біля Київського місцевого та обласного збірного пункту зібралися батьки абітурієнтів, яких незаконно утримують в збірному пункті. Наталія Хропачевская розповіла ЗМІ, що її син Ігор вступає до магістратури, але через те, що поки немає результатів ЗНО, його призвали. За її словами, довідку про іспиті в університеті зможуть надати не раніше ніж 5 серпня. Про це повідомляє "Страна".

За словами батьків, їм у військкоматі нічого не пояснили. "Мій син хоче вчитися, сподіваюся, що його відпустять", - сказала Наталя, мама одного з абітурієнтів. "Він писав заяву на відстрочку, але йому відмовили", - додала вона.

Також за словами батьків, одного хлопця вже відпустили. "Після всього галасу в ЗМІ одного з утримуваних відпустили", - розповіла Наталя.

Мати 20-річного Дениса Заховавко розповіла, що її син вчився в коледжі, але коли прийшов виписуватися в військкомат, його зобов'язали пройти медкомісію. Вона додала, що, швидше за все, лікарі його не оглядали "як годиться", оскільки у Дениса є проблеми зі здоров'ям. Але попри це, його утримують у військкоматі. Мама повідомила, що син зв'язався з нею і розповів, що в пункт збору приїде хтось з Офісу президента з перевіркою.

Деякі батьки плачуть там же.

Деякі батьки не можуть стримати сліз, знаючи, що їх дітей можуть призвати в армію. Фото: "Страна"

Через годину абітурієнтів Георгія Вашапидзе та Ігоря Дрозду, який поскаржився на незаконний призив з боку ЗСУ, випустили з військкомату.

Фото: Страна

Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки домовилося з Генеральним штабом Збройних сил про відстрочку весняного призову для випускників коледжів і університетів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти і науки врегулювати призов випускників шкіл на строкову військову службу.