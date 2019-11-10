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10 листопада 2019, неділя, 21:54 14
Силові структури 2019-11-10T22:24:27+02:00
Українські Новини
Міністр оборони заявив про скасування призову в армію

Міністр оборони заявив про скасування призову в армію

Призов в армію, Андрій Загороднюк

В Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО. З такою ініціативою виступив міністр оборони Андрій Загороднюк, призначений на посаду за пропозицією президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє ТСН.

"Це моя персональна мета. Це не скоро буде, це не буде протягом року, але це моя персональна мета – скасувати призов", – заявив він.

"І це позиція держави взагалі, що ми рухаємося до професійної армії за стандартами НАТО, яка підготовлена, оснащена. І головне – що кожен військовослужбовець повинен знати своє місце, в нього повинна бути чітка військова кар'єра і права захищені. Так, щоб ми могли конкурувати при відборі за кращих людей", – розповів Загороднюк.

Міністр додав, що гарна і сучасна техніка для українських військових також є частиною військових можливостей України.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються відновити призов на строкову службу з 18 років.

В ЗСУ назвали інформацію про облави на призовників фейком.

Раніше військовий комісар Києва заявив, що призовна кампанія в столиці перебуває на межі зриву.

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