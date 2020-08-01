З червневої зарплати Стефанишиної вирахували 6 тисяч гривень через обмеження бюджету

За червень заробітна плата віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, яка задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019, становила 33 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Стефанишиній було нараховано за червень 33 061 гривню, з них посадовий оклад становив 39 270 гривень.

Проте згідно з обмеженням розміру зарплат чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднято 6 209 гривень.

Сума утриманих податків становила 6 446 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 26 614 гривень.

Зарплата Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата Ольги Стефанишиної за червень. Відповідь на запит Українських Новин

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Червнева зарплата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Украінські Новини, в червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав 47,2 тис. гривень зарплати, а його заступники – від 32,8 тис. до 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата колишньої тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, становила 47,2 тис. гривень у червні.

У червні заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака становила 42,2 тис. гривень.