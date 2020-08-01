підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 серпня 2020, субота, 06:15 6
Кабмін 2020-08-01T07:15:02+03:00
Українські Новини
З червневої зарплати Стефанишиної вирахували 6 тисяч гривень через обмеження бюджету

З червневої зарплати Стефанишиної вирахували 6 тисяч гривень через обмеження бюджету

Ирина Николенко
Зарплата міністра, зарплата чиновників, Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: компанія Ілляшев та партнери
Ольга Стефанишина. Фото: компанія Ілляшев та партнери

За червень заробітна плата віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, яка задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019, становила 33 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Стефанишиній було нараховано за червень 33 061 гривню, з них посадовий оклад становив 39 270 гривень.

Проте згідно з обмеженням розміру зарплат чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднято 6 209 гривень.

Сума утриманих податків становила 6 446 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 26 614 гривень.

Зарплата Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата Ольги Стефанишиної за червень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Ольги Стефанишиної за червень. Відповідь на запит Українських Новин

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських НовинЗаробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Червнева зарплата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських НовинЧервнева зарплата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Украінські Новини, в червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав 47,2 тис. гривень зарплати, а його заступники – від 32,8 тис. до 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата колишньої тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, становила 47,2 тис. гривень у червні.

У червні заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака становила 42,2 тис. гривень.

Більше новин про: Зарплата міністра зарплата чиновників Ольга Стефанишина

Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою
Україна поділили на "зони". З 1 серпня Київ опинився в "зеленій"
Новини
В Україні запровадили нові надбавки до пенсій: скільки будуть отримувати пенсіонери 07:00
З червневої зарплати Стефанишиної вирахували 6 тисяч гривень через обмеження бюджету 06:15
Голова КС Тупицький отримав майже 100 тис. гривень відпускних за червень і липень 06:00 Документ
Відсьогодні діють нові штрафи за порушення використання касових апаратів 06:00
Відсьогодні Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі 05:45
більше новин
Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро" 14:48
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
Комарницький віддячив Говді за попередження про обшуки, просунувши в перші заступники голови ОГП, - Таран 09:00
більше новин
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин 12:53
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
СБУ виявила розтрату 2 млн держкоштів через придбання неякісних тестів на Covid-19 17:42
більше новин
Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok