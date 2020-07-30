У червні зарплати Мандзій відняли майже 11 тис. гривень за перевищення її максимального розміру

Заробітна плата колишньої тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, становила 47,2 тис. гривень у червні в той час, як вона задекларувала 51 тис. гривень щомісячного доходу за 2019.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мандзій в червні, становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад склав 50 490 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 7 573 гривні.

Однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з первісної суми нарахованої зарплати була віднята 10 833 гривень.

Фактична сума коштів, отримана екс-т.в.о. міністра, становила 38 020 гривень.

Зарплата Любомири Мандзій в червні 2020 року. Відповідь на запит Українських Новин

Українським Новинам повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки, що Мандзій на лікарняному. Однак у пресслужбі не знають з якої причини Мандзій перебуває в лікарні.

Раніше Мандзій обіцяла не переводити школи на дистанційне навчання.