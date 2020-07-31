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31 липня 2020, пʼятниця, 07:40 9 Документ
Кабмін 2020-07-31T09:30:02+03:00
Українські Новини
Із зарплати Кулеби в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету

Із зарплати Кулеби в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету

Елена Новикова
Зарплата міністра, Дмитро Кулеба, МЗС
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Заробітна плата міністра закордонних справ Кулеби Дмитра в червні становила 47,2 тис. гривень, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства - 43,6 тис. гривень, його заступників - від 32,8 тис. до 47,2 тис. гривень. Водночас Кулеба заявив, що планує провести літню відпустку в Україні.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кулебі за червень, становила 47 230 гривень.

При цьому його посадовий оклад становив 53 295 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці - 10 659 гривень, надбавка як експерта з питань державної таємниці - 10 659 гривень, витрати - 3 927 гривень.

Однак, згідно з обмеженнями за розміром зарплат чиновників, встановленого законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з його зарплати була віднята 31 310 гривень.

У відповіді не вказується фактично сума коштів, отримана міністром після утримання податків і зборів.

Зарплата першого заступника міністра Еміне Джапарової (призначена 10 червня) становила 32 818 гривень, заступників Василя Боднаря - 47 230 гривень, Єгора Божка (23 червня Кабмін відсторонив його від виконання обов'язків) - 43 547 гривень, Євгена Єніна - 42 507 гривень, в.о. держсекретаря Віталія Усатого - 43 585 гривень.

Заробітна плата міністра закордонних справ та його заступників. Відповідь на запит Українських НовинЗаробітна плата міністра закордонних справ Кулеби Дмитра і його заступників у липні. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата тимчасово виконуючий обов'язки держсекретаря міністра закордонних справ у червні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата тимчасово виконуючий обов'язки держсекретаря міністра закордонних справ у червні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у травні-за обмежень бюджету глава МЗС Кулеба та всі його заступники отримали по 47,2 тис. гривень.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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