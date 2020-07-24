З червневої зарплати Єрмака вирахували 8 тисяч гривень податків і зборів

За червень заробітна плата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака склала 42,2 тис. гривень в той час, як він сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Андрію Єрмаку в червні 2020 року нарахована заробітна плата в сумі 42 249 гривень. З нарахованої заробітної плати виплачені податки і збори відповідно до чинного законодавства в сумі 8 239 гривень", - сказано в ньому.

Червнева зарплата заступників була нижче, ніж у Єрмака.

Першого заступника керівника Офісу Сергію Трофимову було нараховано 38 609 гривень.

Більше ніж він заробили заступники Роман Машовець – 42 123 гривні, Ігор Жовква – 42 099 гривень, Юлія Соколовська – 38 673 гривні, інші – менше.

Зарплата Юрія Костюка становила 35 049 гривень, Андрія Смирнова – 34 599 гривень, Кирила Тимошенко – 34 587 гривень, Юлії Ковалів – 33 249 гривень.

На час карантину зарплата посадових осіб органів влади обмежена 47,2 тис. гривень, проте у керівництва Офісу Президента вона рідко перевищувала цю суму до встановлення обмежень.

Зарплата Єрмака за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата за червень в Офісі президента .Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата в Офісі президента. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у квітні заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака склала 42,2 тис. гривень, його заступників – від 32,9 до 41,9 тис.