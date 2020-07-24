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24 липня 2020, пʼятниця, 15:52 8 Документ
Президент 2020-07-24T16:30:02+03:00
Українські Новини
З червневої зарплати Єрмака вирахували 8 тисяч гривень податків і зборів

З червневої зарплати Єрмака вирахували 8 тисяч гривень податків і зборів

Ирина Николенко
зарплати чиновників, Андрій Єрмак, Офіс президента
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

За червень заробітна плата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака склала 42,2 тис. гривень в той час, як він сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Андрію Єрмаку в червні 2020 року нарахована заробітна плата в сумі 42 249 гривень. З нарахованої заробітної плати виплачені податки і збори відповідно до чинного законодавства в сумі 8 239 гривень", - сказано в ньому.

Червнева зарплата заступників була нижче, ніж у Єрмака.

Першого заступника керівника Офісу Сергію Трофимову було нараховано 38 609 гривень.

Більше ніж він заробили заступники Роман Машовець – 42 123 гривні, Ігор Жовква – 42 099 гривень, Юлія Соколовська – 38 673 гривні, інші – менше.

Зарплата Юрія Костюка становила 35 049 гривень, Андрія Смирнова – 34 599 гривень, Кирила Тимошенко – 34 587 гривень, Юлії Ковалів – 33 249 гривень.

На час карантину зарплата посадових осіб органів влади обмежена 47,2 тис. гривень, проте у керівництва Офісу Президента вона рідко перевищувала цю суму до встановлення обмежень.

Зарплата Єрмака за червень. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата Єрмака за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата за червень в Офісі президента .Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата за червень в Офісі президента .Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата в Офісі президента. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата в Офісі президента. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у квітні заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака склала 42,2 тис. гривень, його заступників – від 32,9 до 41,9 тис.

 

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