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  • Нова віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Стефанишина задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019
04 червня 2020, четвер, 12:19 13
Кабмін 2020-06-04T14:45:03+03:00
Українські Новини
Нова віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Стефанишина задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019

Нова віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Стефанишина задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019

Ирина Николенко
декларація про доходи, Ольга Стефанишина, віце-прем'єр
Ольга Стефанишина. Фото: компанія Ілляшев та партнери
Ольга Стефанишина. Фото: компанія Ілляшев та партнери

Радник юрфірми "Ільяшев і партнери" Ольга Стефанишина, яку призначили віце-прем'єркою з євроінтеграції, задекларувала  800 тис. гривень зарплати на посаді директора урядового офісу.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Ольга Стефанишина в декларації за 2019 рік, яку подалав січні 2020 року, задекларувала 800 тис. гривень зарплати на посаді директора урядового офісу.

Вона має квартиру площею 65 кв. м в Одесі, і там же володіє 50% квартир площею 105,9 кв. м і 38,9 кв. м, у Києві вона орендує квартиру площею 74 кв. м.

У неї з 2012 року є автомобіль Toyota RAV4 2009 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, кандидатуру Стефанишиної пропонував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тим часом Вадима Пристайка буде призначено послом України у Великій Британії.

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