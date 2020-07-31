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31 липня 2020, пʼятниця, 15:18 12
Силові структури 2020-07-31T16:15:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники України і Білорусі почали спецоперацію на кордоні

Прикордонники України і Білорусі почали спецоперацію на кордоні

Ольга Фандорина
Білорусь, Прикордонники, Державна прикордонна служба України, Україна-Білорусь
Прикордонник. Фото: Держприкордонслужба
Прикордонник. Фото: Держприкордонслужба

Україна і Білорусь, яка вчора посилила кордон, розпочали спільну щорічну прикордонну спецоперацію, яка триватиме до кінця жовтня. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У рамках протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону з середини липня цього року розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція Зубр-2020... Нинішні заходи триватимуть до кінця жовтня", — сказано в повідомленні.

Спецоперація проводиться щорічно за домовленістю прикордонних відомств.

Після підготовчого зараз проходить основний етап операції: відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза межами пунктів пропуску, так і у них з виявлення і припинення протиправної діяльності на кордоні.

"Забезпечується моніторинг обстановки в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення. До патрулювання державного кордону, крім прикордонних нарядів, залучається пілотована і безпілотна авіація", — додали прикордонники.

На рівні прикордонних загонів відбувається регулярний обмін інформацією.

Нагадаємо, раніше в акваторії Чорного моря завершилися міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020".

У рамках навчань "Сі Бриз-2020" було відпрацьовано відображення швидкісних цілей катерній групою.

У 2020 році навчання "Сі Бриз-2020" проходять тільки в морській фазі з авіацією.

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