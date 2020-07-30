Білорусь посилює охорону кордону через затримання бойовиків "Вагнера"

Влада Білорусі прийняла рішення посилити державні кордони після того, як у Білорусі затримали групу бійців "ПВК Вагнера". Про це заявив секретар Ради безпеки Андрій Равков, повідомляє БелТА.

"Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон. [...] Кордони будуть істотно посилені", — зазначив Равков.

Равков описав ситуацію з затриманням бійців, як "дуже неприємний факт", який не підтвердила Росія, адже якщо б перекидали кудись приватну військову компанію, ймовірно, по лінії спецслужби були б пояснення.

"Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ , ні за ГРУ, ні по жодній іншій структурі такої інформації не отримували", — додав секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, затримані в Білорусі бойовики, за інформацією ЗМІ, могли направлятися в Судан.

Крім того, РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну.