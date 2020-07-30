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30 липня 2020, четвер, 10:05 15
Світ 2020-07-30T13:00:04+03:00
Українські Новини
Білорусь посилює охорону кордону через затримання бойовиків "Вагнера"

Білорусь посилює охорону кордону через затримання бойовиків "Вагнера"

Елизавета Кесельман
Спецслужба, Білорусь, Кордон, Прикордонники, Російські найманці, ПВК Вагнера
Білорусь посилить кордон після затримання бойовиків Вагнера. Скріншот: БелТа
Білорусь посилить кордон після затримання бойовиків Вагнера. Скріншот: БелТа

Влада Білорусі прийняла рішення посилити державні кордони після того, як у Білорусі затримали групу бійців "ПВК Вагнера". Про це заявив секретар Ради безпеки Андрій Равков, повідомляє БелТА.

"Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон. [...] Кордони будуть істотно посилені", — зазначив Равков.

Равков описав ситуацію з затриманням бійців, як "дуже неприємний факт", який не підтвердила Росія, адже якщо б перекидали кудись приватну військову компанію, ймовірно, по лінії спецслужби були б пояснення.

"Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ , ні за ГРУ, ні по жодній іншій структурі такої інформації не отримували", — додав секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, затримані в Білорусі бойовики, за інформацією ЗМІ, могли направлятися в Судан.

Крім того, РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну.

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