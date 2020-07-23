На навчаннях "Сі Бриз - 2020" катерна група відпрацювала відбиття швидкісних малорозмірних цілей. Як це було

Група катерів ВМС України спільно з морською охороною Держприкордонслужби України і представниками держав НАТО відпрацювала тактичні навчання у рамках українсько-американських навчань "Сі Бриз - 2020", які розпочалися 20 липня та проходять в Чорному морі. Разом з патрульним катером ВМС Грузії було відпрацьовано тактичне маневрування та ведення артилерійського бою.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

"Для українських військовослужбовців виходи в море для тренувань захисту акваторії не в новину. Систематичні заняття вже карбували навички швидко реагувати в разі виникнення загрози, орієнтуватися в ситуації, організувати відбиття нападу противника і відігнати його або навіть знешкодити. Втім, головна мета міжнародних навчань "Сі Бриз - 2020" - саме сумісність роботи з суднами та екіпажами країн-партнерів", — йдеться в ньому.

Наголошується, що катерна група, до складу якої увійшли катери ВМС і Морської охорони Державної прикордонної служби, разом з патрульним катером ВМС Грузії відпрацювали тактичне маневрування та ведення артилерійського бою.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Болгарія приймає міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020" за участю 10 країн-членів НАТО.

Раніше розповідалося, як проходитимуть військово-морські навчання "Сі Бриз - 2020".