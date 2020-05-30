Військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть тільки в морській фазі з авіацією

У зв'язку з епідемією коронавіруса COVID-19 міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" будуть проходити виключно в морській фазі із залученням авіації.

Про це йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В цьому році в цілях дотримання заходів безпеки навчання буде проходити виключно в морській фазі із залученням авіації, відповідно основну увагу буде приділено відпрацюванню операцій з безпеки в морі, серед яких протичовнова, противокатерная, протиповітряна оборона тощо. Участь у "Сі Бриз-2020" візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО", - йдеться в повідомленні.

У минулому році Українські Новини показали Sea Breeze в розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні.

Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом Росія почала спостереження за кораблями НАТО, зайшли в акваторію Чорного моря.