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27 липня 2020, понеділок, 20:55 9
Силові структури 2020-07-27T23:00:04+03:00
Українські Новини
В акваторії Чорного моря завершилися міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020"

В акваторії Чорного моря завершилися міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020"

Елена Новикова
Нато, Sea Breeze, військові навчання, військово-морські навчання Sea Breeze

Міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020", що стартували 20 липня, завершилися в акваторії Чорного моря.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"У цьому році у зв'язку з пандемією коронавірусу навчання проходили тільки в морському і повітряному компоненті. Всього до навчань "Сі Бриз-2020" залучили близько 2 тисяч осіб з восьми країн, більше 20 кораблів, а також літаки, гелікоптери тощо. Крім України і США, в навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччині", — сказано в ньому.

Наголошується, що всі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі.

Керівники навчань "Сі Бриз-2020" від української та американської сторін подякували всім учасникам за високий рівень професійної підготовки та ефективне виконання завдань.

З їх слів, ці навчання вчергове продемонстрували високий рівень співпраці між Україною і США та регіональними союзниками і партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні.

Однією з особливостей нинішніх навчань була загальна віддалена робота двох штабів, з яких здійснювалося управління "Сі Бриз-2020".

Один штаб був безпосередньо в Одесі, а другий — в місті Рота (Королівство Іспанія) у морському операційному центрі 60-го з'єднання надводних кораблів 6-го флоту Повітряно-морських сил США.

"Це було своєрідним ноу-хау як для українських військових моряків, так і для наших американських партнерів. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформацією. Дистанційно проводилося планування всіх заходів, а потім в кінці сама практична реалізація безпеки операцій в Чорноморському регіоні", — сказано в повідомленні.

Ще однією особливістю навчань стало те, що під час виконання спільних дій вперше був відпрацьований елемент практичних стрільб зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота.

Крім того, вперше в рамках навчань "Сі Бриз" було проведено супровід патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

Також наголошується, що за практичними діями в море багатонаціональних корабельно-катерних груп морського компонента навчань "Сі Бриз-2020" пильно стежили кораблі Чорноморського флоту РФ.

 

Як повідомляли "Українські Новини", в порт Одеси в суботу, 25 липня, увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Другий постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) у рамках спільних навчань "Сі Бриз-2020".

Крім того, в рамках навчань "Сі Бриз-2020" було відпрацьовано відображення швидкісних цілей катерній групою, а також військові відпрацювали стрільби по морських цілях.

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