У Києві готуються до дистанційного навчання у школах з вересня

У той час, як в Україні триває ЗНО-2020, Київська міська державна адміністрація рекомендує всім навчальним закладам розробити форму дистанційного навчання з початку нового навчального року - з вересня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Він зазначив, що згідно з планом виходу з карантину, розробленим урядом, відновлення навчального процесу у звичайному режимі можливо на 4-му етапі, до якого на сьогодні більшість регіонів країни не готова через великий рівень захворюваності на коронавірус.

"Тому, з урахуванням рекомендацій уряду, можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним. Виходячи з цього, департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа може адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що місто робить все можливе, щоб 1 вересня, за сприятливої епідемічної ситуації, навчальний процес почався в школах в звичайному режимі.

КМДА вже виділила 4 млрд гривень на підготовку до нового навчального року, в тому числі близько 2 млрд - на ремонт закладів освіти.

За словами Кличка, до нового навчального року Київ відкриє 7 оновлених і нових закладів освіти: 3 нових дитячих садки, 2 дитсадки після реконструкції та 2 школи після реконструкції.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.

Крім того, в Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня.