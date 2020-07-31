У Києві зареєстровано 110 нових випадків коронавірусу за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцією (COVID-19) в Києві 30 липня збільшилася на 110 людей до 8 241 порівняно з попередньою добою .

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Ще у 110 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 8 241 підтверджений випадок захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 48 жінок у віці від 18 до 73 років і 55 чоловіків у віці від 18 до 81 року, а також 3 дівчинки від 5 до 12 років і 4 хлопчика від 16 до 17 років.

Також серед захворілих 4 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано 26 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Упродовж минулої доби найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі — 28, Деснянському — 16 випадків і Дніпровському — 11 випадків.

Кількість активних хворих в Києві на ранок 31 липня становить 5 168 особи, з початку епідемії 2 941 особа одужала.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримає вакцину проти коронавірусу на 20% населення.

Також за добу кількість проведених тестів на антитіла до COVID-19 зросла майже на 11%.