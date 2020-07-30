В Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу – 199 осіб

29 липня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві у порівнянні з попередньою добою збільшилася на рекордні 199 осібдо 8 131.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"За минулу добу коронавірус виявили ще у 199 жителів Києва. Це найбільша кількість за весь період пандемії. На сьогодні в столиці вже 8 131 підтверджений випадок захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 59 жінок у віці від 18 до 88 років і 135 чоловіків у віці від 18 до 74 років, а також 2 дівчинки 7 і 16 років і 3 хлопчики від 1 до 12 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 19 осіб, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

За словами Кличка, така кількість хворих пов'язана зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання.

Всього там виявлено 133 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

За минулу добу найбільше випадків захворювання зафіксовано у Солом'янському районі - 95, Деснянському - 28 випадків і в Дніпровському, Оболонському та Голосіївському - по 14 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, також новий антирекорд було поставлено по всій Україні – вчора, 29 липня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 1 197 до 68 794, кількість померлих від захворювання – на 23 людини до 1 673 порівняно з попередньою добою.

Тим часом МОЗ планує ввести в серпні нові критерії для поділу країн на "червону" та "зелену зону".