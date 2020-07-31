За добу кількість проведених тестів на антитіла до COVID-19 зросла майже на 11%

30 липня було проведено 15 427 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 0,4% менше в порівнянні з попередньою добою, і 17 957 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 10,8% більше в порівнянні з 29 липня, в той час, як з МОЗ заявляють, що чверть ПЛР-тестів на COVID-19 можуть бути негативними.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 33 384 тестувань, з них 15 427 методом ПЛР, а також 17 957 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 029 220 досліджень на коронавірус методом ПЛР та 600 115 - методом ІФА.

У вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 31 липня надійшло 1 518 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість хворих COVID-19 збільшилася на 1 090 до 69 884, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693.

Кабмін скасував для туристів самоізоляцію, якщо у них є тести на COVID-19.