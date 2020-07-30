У МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що головною причиною зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID-19) на заході України є богослужіння в той час, як в Україні зафіксували новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1197 інфікованих за добу.

Про це за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського щодо запобігання коронавірусу повідомили на сайті президента, передають Українські Новини.

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування", - сказано в ньому.

Другою причиною, за словами міністра, є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв'язку з відпочинком.

Крім того, Степанов зазначив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, формуючи імунітет.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин дійсно буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю щодо кожного населеного пункту. Головне - максимальна локалізація поширення інфекції. Ми маємо уникнути пікових навантажень", - сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на сьогодні фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які будуть допомагати впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

"Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб", - сказав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 в зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільна та контрольована.

Також він поінформував про ситуацію щодо режиму припинення вогню, зазначивши, що в зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації або наступальних дій.

За його словами, поодинокі обстріли не є системними.

Як повідомляли Українські Новини, житель Тернопільщини захворів на коронавірус вже втретє

Тим часом, в Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу - 199 осіб.