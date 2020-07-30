В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус

За минулу добу, 29 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 17,1%, кількість нових летальних випадків - на 9,5%. Так, кількість хворих на коронавірус зросла на 1 197 до 68 794, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 673 порівняно з попередньою добою, 28 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 30 липня в Україні зареєстровано 68 794 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 673 летальних, 38 154 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 197 нових випадків, одужали 760 осіб, померли 23 осіб.

Таким чином, 29 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 197 проти 760.

Кількість нових випадків захворювання 29 липня становила 1,8% від загальної кількості хворих на 28 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 30 липня становила 28 967 осіб, що на 1,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 379), в Києві (8 131) та Рівненській області (5 942).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2698 випадків;

Волинська область — 3735 випадків;

Дніпропетровська область — 1394 випадки;

Донецька область — 865 випадків;

Житомирська область — 1807 випадків;

Закарпатська область — 5078 випадків;

Запорізька область — 779 випадків;

Івано-Франківська область — 4446 випадків;

Кіровоградська область — 702 випадки;

м. Київ — 8131 випадок;

Київська область — 3672 випадки;

Львівська область — 9379 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 578 випадків;

Одеська область — 3150 випадків;

Полтавська область — 431 випадок;

Рівненська область — 5942 випадки;

Сумська область — 484 випадки;

Тернопільська область — 2922 випадки;

Харківська область — 3626 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1109 випадків;

Чернівецька область — 5812 випадків;

Черкаська область — 919 випадків;

Чернігівська область — 789 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні на 30 липня. Інфографіка: МОЗ

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Також МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".