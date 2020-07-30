В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус

За минулу добу, 29 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 17,1%, кількість нових летальних випадків - на 9,5%. Так, кількість хворих на коронавірус зросла на 1 197 до 68 794, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 673 порівняно з попередньою добою, 28 липня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 30 липня в Україні зареєстровано 68 794 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 673 летальних, 38 154 людини одужали. За добу зафіксовано 1 197 нових випадків, одужали 760 осіб, померли 23 осіб. Таким чином, 29 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 197 проти 760. Кількість нових випадків захворювання 29 липня становила 1,8% від загальної кількості хворих на 28 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 30 липня становила 28 967 осіб, що на 1,4% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 379), в Києві (8 131) та Рівненській області (5 942). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2698 випадків; Волинська область — 3735 випадків; Дніпропетровська область — 1394 випадки; Донецька область — 865 випадків; Житомирська область — 1807 випадків; Закарпатська область — 5078 випадків; Запорізька область — 779 випадків; Івано-Франківська область — 4446 випадків; Кіровоградська область — 702 випадки; м. Київ — 8131 випадок; Київська область — 3672 випадки; Львівська область — 9379 випадків; Луганська область — 122 випадки; Миколаївська область — 578 випадків; Одеська область — 3150 випадків; Полтавська область — 431 випадок; Рівненська область — 5942 випадки; Сумська область — 484 випадки; Тернопільська область — 2922 випадки; Харківська область — 3626 випадків; Херсонська область — 224 випадки; Хмельницька область — 1109 випадків; Чернівецька область — 5812 випадків; Черкаська область — 919 випадків; Чернігівська область — 789 випадків. Кількість хворих на коронавірус в Україні на 30 липня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, з серпня Моз введе нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони. Також МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".