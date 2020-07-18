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  • В Одеській області у ДТП з двома легковиками загинули шестеро осіб
18 липня 2020, субота, 09:27 21
Події 2020-07-18T10:45:16+03:00
Українські Новини
В Одеській області у ДТП з двома легковиками загинули шестеро осіб

В Одеській області у ДТП з двома легковиками загинули шестеро осіб

Анна Рудык
ДТП, смертельна ДТП, постраждалі в ДТП, ДТП в Одеській області
ДТП в Одеській області. Фото: ДСНС
ДТП в Одеській області. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 18 липня, в Одеській області в масштабній аварії за участю двох легкових автомобілів загинули шестеро осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держнс.

Так, повідомляється, що інформація про ДТП надійшла в ДСНС вранці, 07:46.

"18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Сафяни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення загинули шість осіб, троє госпіталізовані. Серед госпіталізованих дитина 2018 року народження.

Також зазначається, що до деблокації загиблих рятувальникам ДСНС довелося залучати шість осіб особового складу та дві одиниці техніки.

ДТП в Одеській області з шістьма загиблими. Фото: ДержнсДТП в Одеській області з шістьма загиблими. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, за перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

Також Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за вчинення у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

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