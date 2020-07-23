У Дніпропетровській області перекинувся автобус: постраждали 15 людей, водій втік

Дніпропетровська область продовжила низку ДТП в Україні. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного автобуса постраждали 15 осіб. Водій автобуса зник з місця пригоди, його розшукують. Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі автодороги, злетів в кювет і перекинувся.

"Дорожня аварія за участю мікроавтобуса Газель Рута сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка в Петриківському районі Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом Кам'янське - СТ Чайка. Попередньо, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, злетів в кювет і перекинувся", - сказано в повідомленні.

На момент аварії в транспорті перебували близько 20 пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів були доставлені в лікарню. Тепер вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області у масштабному ДТП загинули шість осіб, ще троє госпіталізовані. Після чого на трасі Одеса-Рені в ДТП загинули ще двоє людей. Крім того, за весь період незалежності України у ДТП загинули 174 тис. осіб, а постраждали - більше ніж мільйон.