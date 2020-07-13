Рада планує посилити покарання за водіння у нетверезому стані

Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за скоєння у стані алкогольного сп'яніння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) зі смертельним наслідком до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років, а також має намір скасувати обов'язкове відвідування безробітними центрів зайнятості під час карантину.

За ухвалення законопроекту №2695 за основу проголосували 282 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карати штрафом від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень (3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Ті ж дії, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, караються позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть іншої особи або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження пропонується карати позбавленням волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 6 до 8 років.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть іншої особи чи кількох осіб, або тяжке тілесне ушкодження, вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, пропонується карати позбавленням волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Також документом пропонується за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані, а також відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння накладати штраф на водіїв у розмірі 10,2 тис. гривень (600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 10,2 тис. гривень (600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Повторне протягом року вчинення будь-якого з вищезазначених порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 20,4 тис. гривень (1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 20,4 тис. гривень (1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з оплачуваним вилученням авто чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Керування авто у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 40,8 тис. гривень (2 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування на 10 років або адмінарешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 40,8 тис. гривень (2 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмінарешт на 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вживання особою, яка керує транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 20,4 тис. гривень (1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 20,4 тис. гривень (1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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