В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП

За перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 — з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році. Про це повідомляє портал Opendatabot.

Загальна кількість ДТП з постраждалими зросла на 4,2%.

У списку областей із найбільшою кількістю ДТП з постраждалими потрапили Дніпропетровська область (780), місто Київ та Київська область (715 та 751 відповідно), Харківська (649) та Одеська (628) області.

Найменше аварій з постраждалими сталося в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Частими причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Тим часом, Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за скоєння у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

13 липня поліція почала розслідувати ДТП, що спричинило загибель 4 людей в Київській області.